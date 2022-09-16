Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan yine Putin'i bekletti Erdoğan yine Putin'i bekletti 16 Eylül 2022 Cuma Saat: 22:40 Şangay Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6324d122163c4b28ae4279f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zafer Partisi'nden ''Yerli ve Milli Escobar'' pankartını tüm illere asacak 200 metrelik dev bina alevlere teslim oldu İETT otobüsünde ''ayağıma bastın'' dehşeti; bıçağını çekip saldırdı! Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ''Yerli ve Milli Eskobar'' gerginliği! Kadın gazeteciye canlı yayında iğrenç taciz! PKK'nın ''çocuk avcısı'' genç kızı kaçırırken suçüstü yakalandı! ''Gelecek'' geldi: Dünyanın ilk uçan bisikleti tanıtıldı! Uçuşu nefes kesti Memleketinde tapulu arazisi var diye sevinen gurbetçi hayatının şokunu yaşadı İstanbul'da özel okulda ilginç olay: Belgeyi aldı, parayı ödemeden kaçtı!