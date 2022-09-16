Erdoğan yine Putin'i bekletti

Şangay Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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