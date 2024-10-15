Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan yine uyardı: ''İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor'' Erdoğan yine uyardı: ''İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor'' 15 Ekim 2024 Salı Saat: 17:55 Güncelleme: 15 Ekim 2024 Salı 17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı taktirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz'' dedi ve her türlü tedbiri aldıklarını belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670e827b992616f0850b45c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 750 TL'lik kredi kartı vergisinde geri adım Yılmaz bebek metrobüste doğdu Van'da günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu Sivas'ta 4.0 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı Ünlülerin ''Bostan Baba''sı uyuşturucu üreticisi çıktı İstanbul'da kan donduran olay: 40 günlük bebeği 7. kattan aşağı attı Polise saldıran cezaevi firarisini vatandaş yakaladı İstanbul'da hastane karıştı: Bahçede silah sesleri