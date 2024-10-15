Erdoğan yine uyardı: ''İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı taktirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz'' dedi ve her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

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