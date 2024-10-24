  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı

Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı

Güncelleme:

Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. Zirve yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni
FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni
DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması
DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması
İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı
İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı
Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi
Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi
Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı
Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı
Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı
Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı
Erdoğan: ''Alçakça saldırı terörle mücadele kararlılığımızı perçinledi''
Erdoğan: ''Alçakça saldırı terörle mücadele kararlılığımızı perçinledi''
Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha
Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha
Ankara'da yeni bir ittifak mı doğuyor ? Özdağ'dan İnce'nin çağrısına yanıt geldi
Ankara'da yeni bir ittifak mı doğuyor ? Özdağ'dan İnce'nin çağrısına yanıt geldi