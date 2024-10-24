Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 19:30 Güncelleme: 24 Ekim 2024 Perşembe 19:30 Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. Zirve yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671a7638e92b5a56920587f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı Erdoğan: ''Alçakça saldırı terörle mücadele kararlılığımızı perçinledi'' Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha Ankara'da yeni bir ittifak mı doğuyor ? Özdağ'dan İnce'nin çağrısına yanıt geldi