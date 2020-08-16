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  3. 16 Ağustos 2020 16:00

Erdoğan'a böyle seslendi: Üç çocuk dedin, üç tane yaptım; ne olur yardım et

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'ye yaptığı ziyarette bir vatandaşın ''Üç tane istedin, üç tane yaptım. Eşim felç geçirdi ne olur bana yardım et'' diyerek seslenmesi dikkat çekti.

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