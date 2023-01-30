Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi 30 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 08:00 Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt Paris’teki lüks mağazanın önündeki kuyruğu paylaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "aldatıyorsun" diyerek seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d74ee488d7f165b47eeb93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu! İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti'' Karadeniz'in cenneti Ayder'de renkli kar festivali Mansur Yavaş müjdeyi verdi: ABB ucuz et satacak! Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak yeni video Beklenen tarih belli oldu; Muhalefet adayını açıklıyor