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Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt Paris’teki lüks mağazanın önündeki kuyruğu paylaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "aldatıyorsun" diyerek seslendi.

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