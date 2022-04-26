Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'a canlı yayında, canlı yayın uyarısı Erdoğan'a canlı yayında, canlı yayın uyarısı 26 Nisan 2022 Salı Saat: 18:00 Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürünün, Erdoğan'ın kulağına söyledikleri canlı yayına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626809087b81ca4b21034a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gezi Davası açıklaması Erdoğan açıkladı, kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı İstanbul'da soygun dehşeti! Kuyumcuyu vurup kaçtılar Kılıçdaroğlu'ndan 1 dakika 16 saniyelik tarihi konuşma: ''Vatanı satanlarla kavga edeceğiz!'' Baltalı dehşet kamerada! Polis komşusuna kabusu yaşattı Kağıt toplayıcısı kadınlar birbirine girdi İstanbul'un Teksas'ında akıl almaz hırsızlık: Gündüz dilendiler, gece çaldılar Afgan hırsız çetesi İstanbul'da iş başında! Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor!