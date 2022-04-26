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Erdoğan'a canlı yayında, canlı yayın uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürünün, Erdoğan'ın kulağına söyledikleri canlı yayına yansıdı.

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