Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'a kendi memleketi Rize'de protesto Erdoğan'a kendi memleketi Rize'de protesto 04 Eylül 2021 Cumartesi Saat: 09:35 Dün Rize'de tünel açılışı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkencedere Vadisi'nde yapımı devam eden taş ocağına karşı eylem yapan köylüler tarafından protesto edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613313aac638820cc5201e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar... Taliban dünya manşetlerinde gündem oldu Müge Anlı yine isyan etti: 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı 15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi Aranan FETÖ'cü Türkiye'ye girerken yakalandı 1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti 20 bin öğretmen ataması yapıldı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı