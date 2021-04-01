Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'a seslenip ''işsizim, hastayım'' deyip intihara kalkıştı! Erdoğan'a seslenip ''işsizim, hastayım'' deyip intihara kalkıştı! 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 13:50 İstanbul'da bir kişi, hasta ve işsizsiz olduğunu söyleyerek Galatasaray Lisesi'nin kapısına tırmandı. Adının Sebahattin olduğu öğrenilen kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden eylemi sonlandırmayacağını ifade etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6065a58f9deb9f43b54a7013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BioNTech aşısı da Sinovac aşısı mı ? Kim hangi aşıyı olmalı ? İstanbul'da trafik magandası kamerada! İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tek doz aşı için hayati uyarı Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı İstanbul'da 800 bin yıl öncesine ait yaşam izleri bulundu İstanbul Havalimanı'nda FETÖ gözaltısı! Kumar baskınında güldüren görüntüler Apple tepki çeken uygulamasına son verdi