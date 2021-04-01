Erdoğan'a seslenip ''işsizim, hastayım'' deyip intihara kalkıştı!

İstanbul'da bir kişi, hasta ve işsizsiz olduğunu söyleyerek Galatasaray Lisesi'nin kapısına tırmandı. Adının Sebahattin olduğu öğrenilen kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden eylemi sonlandırmayacağını ifade etti.

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