Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez” sözlerine tepki yağdı.

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