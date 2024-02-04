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  4. Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun''

Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez” sözlerine tepki yağdı.

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