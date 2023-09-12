Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan 12 Eylül'ün yıl dönümünde yeni anayasa çağrısı Erdoğan'dan 12 Eylül'ün yıl dönümünde yeni anayasa çağrısı 12 Eylül 2023 Salı Saat: 14:55 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Anayasa Sempozyumu'ndaki konuşmasında "Elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650051b193037367f704e9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Manisa'da orman yangını İstanbul'da yine ev sahibi-kiracı kavgası cinayeti! İstanbulluların yıllardır beklediği Sabiha Gökçen müjdesi geldi Türkiye'nin cennetini dipten saran ölüm tuzakları su üstüne çıkarıldı Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada! Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı 4 terörist daha öldürüldü