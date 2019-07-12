  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Temmuz 2019 14:29

Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili bir video paylaştı. Erdoğan mesajında, ''15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.'' dedi.

Video Galeri
ATM’den para çeken Libyalının gasp edildiği anlar kamerada
ATM’den para çeken Libyalının gasp edildiği anlar kamerada
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı
Video Galeri
Motorunun üzerinde vurularak şehit edildi
Motorunun üzerinde vurularak şehit edildi
Video Galeri
Milli Savunma Bakanlığından 15 Temmuz Darbe Girişimi paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığından 15 Temmuz Darbe Girişimi paylaşımı
Video Galeri
S-400 sevkiyatını işte o uçak yaptı: RA-76363
S-400 sevkiyatını işte o uçak yaptı: RA-76363
Video Galeri
İstanbul ve Mersin’de sahte altın operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul ve Mersin’de sahte altın operasyonu: 10 gözaltı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM