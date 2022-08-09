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Erdoğan'dan 15 yıl sonra ilk cemevi ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarı dolayısıyla Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

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