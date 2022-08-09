Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan 15 yıl sonra ilk cemevi ziyareti Erdoğan'dan 15 yıl sonra ilk cemevi ziyareti 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 09:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarı dolayısıyla Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f1f92d67b854208f65be43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı Eşi paylaştı, Sedat Peker'den yeni video Kaçak sığınmacıların Türkiye sevdası bitmiyor! İstanbul'da skandal görüntü Kaçak göçmenleri Türkiye'nin turizm cennetine bıraktılar! Rambo Okan'dan Selen Yakıcı'ya büyük itiraf: Beşiktaşlı olmak için şartlarını açıkladı Kılıçdaroğlu: ''Yezid gibi davrananlardan da değiliz'' İstanbul'daki trafik kazası sonrası meydan savaşı! Netflix'in yerli yapımı Aşıklar Bayramı'ndan ilk fragman Suriyelilerin düğünü savaş alanına döndü