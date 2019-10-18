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  3. 18 Ekim 2019 15:30

Erdoğan'dan ABD ile anlaşma sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Suriye konusunda anlaşma sağlanmasının ardından yaptığı açıklamada ''Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek'' dedi.

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Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı: Gereken yapılacak
Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı: Gereken yapılacak
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sessizlik hakim
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sessizlik hakim
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MSB paylaştı ! Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler
MSB paylaştı ! Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler
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Hayranına kucak dansı yaparken sahneden düştüler
Hayranına kucak dansı yaparken sahneden düştüler
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Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti ! Cezası belli oldu
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