  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Haziran 2017 00:45

Erdoğandan ABDye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu nasıl bir yasadır, bu nasıl bir hukuktur. Bu korumalar beni korumayacaksa niçin ben bunları yanımda Amerika’ya götürüyorum. Amerika’nın Hansı ile Corcu ile mi ben kendimi koruyacağım?” dedi.

Video Galeri
Erdoğandan ABDye sert tepki
Erdoğandan ABDye sert tepki
Video Galeri
İngilterede kül olan binada yaşayan Türk dehşeti anlattı
İngilterede kül olan binada yaşayan Türk dehşeti anlattı
Video Galeri
Kız kardeşini öldürmekten aranan Erhan Timuroğlu galeriyi taradı
Kız kardeşini öldürmekten aranan Erhan Timuroğlu galeriyi taradı
Video Galeri
Şehide veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı
Şehide veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı
Video Galeri
Spikere canlı yayında dalga sürprizi
Spikere canlı yayında dalga sürprizi
Video Galeri
Dev timsahla gösteri canından ediyordu
Dev timsahla gösteri canından ediyordu