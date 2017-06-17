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  3. 17 Haziran 2017 16:45

Erdoğandan Adalet yürüyüşü yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez” dedi.

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Yüzündeki gözlüğü çaldı kameralara böyle yakalandı
Yüzündeki gözlüğü çaldı kameralara böyle yakalandı
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Teröristler böyle teslim oldu
Teröristler böyle teslim oldu
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Sınav stresi bu defa veliyi hastanelik etti
Sınav stresi bu defa veliyi hastanelik etti
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Alev alan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi
Alev alan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi
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Yazılım dahisi Marco: Çocuklarınızı bilgisayar oyunlarından tamamen uzaklaştırmayın
Yazılım dahisi Marco: Çocuklarınızı bilgisayar oyunlarından tamamen uzaklaştırmayın
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Hüseyin Çapkın Metris Cezaevine getirildi
Hüseyin Çapkın Metris Cezaevine getirildi