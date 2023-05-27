Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Adnan Menderes'in mezarına ziyaret Erdoğan'dan Adnan Menderes'in mezarına ziyaret 27 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, ''Türk demokrasisi bir 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6471f6b3d06fb17f38082793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Akar: Biz Suriyelileri göndermeyeceğiz demiyoruz Günün en acı haberi: 13'üncü kattan düşen anne ve 2 çocuğu öldü Kocaeli'de otomotiv devinin fabrikasında korkutan yangın İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü Prof. Dr. Celal Şengör, Akşener'e sarılıp gözyaşı döktü Gören telefona sarıldı... Bu ilginç görüntü Türkiye'de çekildi! İzmir'de büyük operasyon; onlarca zanlı tutuklandı Trafik magandaları kamerada! Bir aileye kabusu yaşattılar Oğuzhan Uğur ve ekibi iftiraları fena ''ti''ye aldı