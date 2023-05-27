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Erdoğan'dan Adnan Menderes'in mezarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, ''Türk demokrasisi bir 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'' dedi.

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