Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan aHaber muhabirine: ''Naber kız ?'' Erdoğan'dan aHaber muhabirine: ''Naber kız ?'' 20 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 09:55 Güncelleme: 20 Eylül 2023 Çarşamba 09:55 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirve sırasında kendisini takip eden aHaber muhabiri arasında geçen diyalog kameralara yansıdı. Erdoğan kadın muhabiri "naber kız" diye sordu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650a9760a9a9a416222ea6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azerbaycan ordusunun 12'den vurduğu an kamerada İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 1 ölü! Gündüz ''yan'' baktılar, gece çatıştılar! Turist bu sefer takside değil, bakkalda dolandırıldı! İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var 4 polis şehit oldu; Azerbaycan, Karabağ'a operasyon başlattı Müşteri değil, hem yüzsüz hem hırsız! Yedi, içti, gitti! Gri listedeki hain böyle öldürüldü 12 yaşındaki kızı kandırıp kaçırdılar! O anlar kamerada