Erdoğan'dan aHaber muhabirine: ''Naber kız ?''

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirve sırasında kendisini takip eden aHaber muhabiri arasında geçen diyalog kameralara yansıdı. Erdoğan kadın muhabiri "naber kız" diye sordu...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650a9760a9a9a416222ea6e3" allowfullscreen></iframe>