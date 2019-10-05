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  3. 05 Ekim 2019 10:50

Erdoğan'dan AK Parti kampında ''Refah Partisi'' gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının açılış konuşmasını yaptı. MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, o anlarda AK Parti yerine Refah Partisi dedi.

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