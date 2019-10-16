  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Ekim 2019 14:55

Erdoğan'dan AK Partili vekillere: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, AK Partili vekillerin Meclis'teki çalışmalara katılmadığını belirterek uyarıda bulundu.

Video Galeri
Erdoğan'dan ''Endişeli misiniz ?'' diyen Amerikalı muhabire yanıt
Erdoğan'dan ''Endişeli misiniz ?'' diyen Amerikalı muhabire yanıt
Video Galeri
İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı
İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı
Video Galeri
Okula giden öğrencilerin arasında böyle daldı
Okula giden öğrencilerin arasında böyle daldı
Video Galeri
Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı
Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı
Video Galeri
AK Parti grup toplantısına Hulusi Akar'ın hareketi damga vurdu
AK Parti grup toplantısına Hulusi Akar'ın hareketi damga vurdu
Video Galeri
Havalimanında görevliye hakaret eden kadının cezası belli oldu
Havalimanında görevliye hakaret eden kadının cezası belli oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM