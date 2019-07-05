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  3. 05 Temmuz 2019 09:58

Erdoğan'dan AK Partililere yeni parti resti

Cumhurbaşkanı ve AK PArgi Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin iç değerlendirme toplantısında hem parlamenter sisteme dönüş hem de yeni parti tartışmaları için AK Partilileri çok sert ifadelerle uyardığı ortaya çıktı.

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ABD’de bağımsızlık kutlamalarına siyaset karıştı
ABD’de bağımsızlık kutlamalarına siyaset karıştı
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Üsküdar’da camide hırsızlık yapan şahıs kamerada
Üsküdar’da camide hırsızlık yapan şahıs kamerada
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Alışveriş merkezinin otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada
Alışveriş merkezinin otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada
Video Galeri
Ulusal Mutabakat Hükümetine ait uçak düşürüldü
Ulusal Mutabakat Hükümetine ait uçak düşürüldü
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Karadeniz semalarında hareketli saatler
Karadeniz semalarında hareketli saatler
Video Galeri
Altınlarını çay bahçesinde düşüren yaşlı kadına umre müjdesi
Altınlarını çay bahçesinde düşüren yaşlı kadına umre müjdesi
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