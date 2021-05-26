Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Akşener'e tepki çeken sözler: ''Daha neler olacak neler'' Erdoğan'dan Akşener'e tepki çeken sözler: ''Daha neler olacak neler'' 26 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 13:36 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki provokasyon için "Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ae24ae3ef8ed419261da77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu kara delik Uzay'da değil, Dünya'da... Hem de Türkiye'de! İstanbul'da Suriyeli tacizci dehşeti Hırsız kamerada... Hiç bir şey yokmuş gibi çalıp gitti İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada İstanbul’un göbeğinde şok koronavirüs baskını! Pes dedirten görüntüler Doğum için hastaneye yetişemeyince... Otobanda 2 kişi girip, 3 kişi çıktılar Aygün Aydın'dan olay paylaşım: Duş alırken çektiği görüntülerini paylaştı Her şey kül olurken Kur'an-ı Kerim yanmadı İstanbul'da dehşet; yoldan geçenleri tek tek bıçakladı