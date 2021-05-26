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  4. Erdoğan'dan Akşener'e tepki çeken sözler: ''Daha neler olacak neler''

Erdoğan'dan Akşener'e tepki çeken sözler: ''Daha neler olacak neler''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki provokasyon için "Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" dedi.

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