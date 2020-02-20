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  3. 20 Şubat 2020 16:25

Erdoğan'dan Almanya'daki saldırı için flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan, Almanya'daki saldırıya ilişkin sürecin hassasiyetle takip edildiğini söyledi.

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