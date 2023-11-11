Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan ateşkes açıklaması Erdoğan'dan ateşkes açıklaması 11 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 17:55 Olağanüstü İslam Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. ''Kalıcı barış ilan edilmeli'' diyen Erdoğan, ABD ve Avrupa ülkeleri de sert sözlerle eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f95d9f162171c97149773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç Hamas, İsrail askerlerinin bulunduğu binayı vurdu İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu Anadolu'nun ilk yazılı tabletleri orada bulunmuştu! 4 bin 300 yıllık yeni keşif Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi! Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü