  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan'dan ateşkes açıklaması

Erdoğan'dan ateşkes açıklaması

Olağanüstü İslam Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. ''Kalıcı barış ilan edilmeli'' diyen Erdoğan, ABD ve Avrupa ülkeleri de sert sözlerle eleştirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç
Hamas, İsrail askerlerinin bulunduğu binayı vurdu
İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada
Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu
Anadolu'nun ilk yazılı tabletleri orada bulunmuştu! 4 bin 300 yıllık yeni keşif
Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi
Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada
İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi!
Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü