Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret 05 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633d975c49ee8d13f3608823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal görüntüler! Zabıta seyyar satıcıyı tokatladı Terör saldırısı sandılar! Doğalgaz patladı, ev yerle bir oldu 50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti At yarışında skandal! O anlar saniye saniye kamerada Bu sefer şikayetçi olan bir erkek! Kadın müdür hakkında akıl almaz taciz iddiası Bakan Nebati, ''nöroekonomi'' çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere bu yanıtı verdi Özel hastanenin yoğun bakımında yaşlı kadına iğrenç işkence Sokak ortasında dehşet! Kafasından vurup kaçtılar Erdoğan'dan CHP'ye ''başörtüsü'' teklifi