  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Skandal görüntüler! Zabıta seyyar satıcıyı tokatladı
Terör saldırısı sandılar! Doğalgaz patladı, ev yerle bir oldu
50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti
At yarışında skandal! O anlar saniye saniye kamerada
Bu sefer şikayetçi olan bir erkek! Kadın müdür hakkında akıl almaz taciz iddiası
Bakan Nebati, ''nöroekonomi'' çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere bu yanıtı verdi
Özel hastanenin yoğun bakımında yaşlı kadına iğrenç işkence
Sokak ortasında dehşet! Kafasından vurup kaçtılar
Erdoğan'dan CHP'ye ''başörtüsü'' teklifi