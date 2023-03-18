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Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası

Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir'' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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