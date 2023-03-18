Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası 18 Mart 2023 Cumartesi Saat: 13:50 Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir'' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6415976df47db2383c152fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB'den 18 Mart paylaşımı Sel sularının yuttuğu otoparktan 170 araç çıkarıldı! 2500 yıllık mühürlü tabut kameraların önünde açıldı Fahiş zamma gözaltı! Kirasını 6 kat zam yapan ev sahibi gözaltında Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart mesajı Uykusunda deprem oluyor sanıp kendini balkondan attı AK Partili Zengin'den partisine '6284' sitemi İstanbul'da kedi katliamı: Sokaktakiler öldü, evdekiler kayboldu Sel, genç bir kızın evlilik hayallerini de yuttu