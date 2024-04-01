Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 01:25 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 01:25 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması başladı. Erdoğan seçim sonuçlarıyla ilgili, ''Türk milleti mesajını siyasilere ulaştırmıştır'' ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6609e2f1618477572c042e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu ''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi'' Balkon konuşmasında balkon çöktü: Yaralılar var Rakibine fark atan İmamoğlu'ndan yeni açıklama Mansur Yavaş: ''Bu zafer değil, çünkü bu savaş değil'' İzmir'de CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı Şırnak'ta seçim sonrası gerginlik: 5 gözaltı Balıkesir yerel seçim sonuçları: Ahmet Akın fark attı YSK Başkanı Yener, açılan sandık oranını açıkladı