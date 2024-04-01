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  4. Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık''

Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık''

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması başladı. Erdoğan seçim sonuçlarıyla ilgili, ''Türk milleti mesajını siyasilere ulaştırmıştır'' ifadelerini kullandı.

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