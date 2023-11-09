Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi 09 Kasım 2023 Perşembe Saat: 14:40 Güncelleme: 09 Kasım 2023 Perşembe 14:40 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e tepki göstererek Batılı ülkeleri sert ifadelerle eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654cc5271becec4d6f16e0f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev hayali kurarken tuzağa düştü! Depremzedeyi de dolandırdılar Esenyurt'ta kan donduran olay: Bebeğini camdan fırlatıp attıEsenyurt'ta kan donduran olay: Bebeğini camdan fırlatıp attı Kişisel verilerimizi satanlar yakalandı Hurda bulduğu aracı yollara döndürdü İmamoğlu’ndan duygulandıran 10 Kasım paylaşımı: ''Hatırla kalbim'' Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatında hasat başladı Gazeteci Özlem Gürses tacizciyi böyle ifşa etti Sahilde kadın cesedi bulundu Karadeniz'in cenneti Uzungöl'de endişelendiren görüntü