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Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e tepki göstererek Batılı ülkeleri sert ifadelerle eleştirdi.

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