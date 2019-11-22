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  3. 22 Kasım 2019 19:50

Erdoğan'dan ''Beştepe'ye giden CHP'li'' iddiasına yanıt

İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li bir siyasetçinin Beştepe'ye gittiği iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu. İddiaları yalanlayan Erdoğan, ''Bunu haber yapan gazeteci kayıp'' dedi.

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