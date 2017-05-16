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  3. 16 Mayıs 2017 21:45

Erdoğandan Beyaz Sarayda "YPG/PYD" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yapılan ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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