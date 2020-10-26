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  3. 26 Ekim 2020 17:00

Erdoğan'dan boykot çağrısı: Fransız mallarını satın almayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile yaşanan gerilimle ilgili olarak vatandaşlara boykot çağrısı yaptı. Erdoğan, ''Fransız mallarını asla satın almayın'' dedi.

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