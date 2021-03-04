Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan CHP'ye çok sert sözler Erdoğan'dan CHP'ye çok sert sözler 04 Mart 2021 Perşembe Saat: 14:10 AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6040c02ad713d45edb5929cb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması Aycan Yanaç Survivor'ın kamera arkasını anlattı Bilim Kurulu'ndan aşı pasaportu açıklaması İstanbul ''balık istifi'' normalleşti! Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti Prof. Dr. Orhan Şen'den hava kirliliği uyarısı! Riskli illeri tek tek açıkladı Adana'da flamingoların gökyüzü dansı böyle görüntülendi Farkında olmadan hırsıza yardım etti İstanbul'da geceyarısı ''navigasyon'' sürprizi