Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık 28 Temmuz 2024 Pazar Saat: 12:46 Güncelleme: 28 Temmuz 2024 Pazar 12:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmeyen çocuğa tokat attığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a6138215ac64a393043ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuzey Ege'nin cennetinde belediyeye milyonluk ceza Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı Kars'ta can pazarı: Minibüsün camından fırladılar Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza kesildi Parkta bir kişiyi vurdu, polise ateş açıp kaçtı Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı