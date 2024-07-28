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Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmeyen çocuğa tokat attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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