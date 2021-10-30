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Erdoğan'dan dikkat çeken Biden ve Macron fotoğrafı

İtalya’nın başkenti Roma’da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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