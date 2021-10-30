Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan dikkat çeken Biden ve Macron fotoğrafı Erdoğan'dan dikkat çeken Biden ve Macron fotoğrafı 30 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 14:45 İtalya’nın başkenti Roma’da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617d306bb0fa5c35ac135193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da elektrikli scooter denetiminde ''pes'' dedirten anlar Genco Erkal'dan sosyal medyayı sallayan Atatürk anması Kenan Doğulu ve Beren Saat'in sahnedeki dudak dudağa dansları olay oldu Mansur Yavaş: ''3 bin tona yakın silajlık mısır üreticiye ücretsiz dağıtılacak'' Aile kavgasında dehşet! Kuzeninin üzerine sürüp bacağını koparttı Onlar İstanbul'un kovboyları... Burası Vahşi Batı değil, Samatya! FETÖ elebaşısı Gülen'in yeğeni yakalandı Yılmaz Özdil: ''Erdoğan bu saatten sonra ancak müftü olabilir'' Uğur Dündar canlı yayında gözyaşlarını tutamadı