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  3. 05 Mart 2020 23:30

Erdoğan'dan dikkat çeken Esad sorusu!

Rusya'daki tarihi zirvenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a "Esed ile konuşuldu değil mi" diye sordurduğu an kameralara yansıdı.

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