  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan'dan dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi çıkışı

Erdoğan'dan dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi çıkışı

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin ''Sözleşmeden çekilmemizin kadına şiddete yönelik olumsuz etkisi olmadı.'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
DEVA Partisi'nde deprem! 800 kişi AK Parti'ye geçti
Muğla'yı hortum vurdu! Bir ilçe savaş alanına döndü
İstanbul'da 25 Kasım alarmı: Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı
Ankara'da yine komşu katliamı: Çok sayıda ölü var
Muğla'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü
Kocaeli'de fırtına 7 balıkçı teknesini batırdı
İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada
Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti
Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı