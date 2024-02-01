Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması 01 Şubat 2024 Perşembe Saat: 17:05 Güncelleme: 01 Şubat 2024 Perşembe 17:05 Beştepe'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye’de sayıları az da olsa kimi çevrelerde 'şeriata' yönelik sergilenen pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı vardır'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bba53d94656e8c5a0a1293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay Cumhuriyet Başsavcısı: ''Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA eşleşmesi yapılamadı'' Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor Aday gösterilmeyen CHP'li isimden tepki mitingi Bahçeli'ye çok özel hediye! Yapımı 3 ay sürdü Tapu Müdürlüğü binasında korkutan yangın