Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması

Beştepe'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye’de sayıları az da olsa kimi çevrelerde 'şeriata' yönelik sergilenen pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı vardır'' dedi.

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