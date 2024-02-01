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Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması

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Beştepe'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye’de sayıları az da olsa kimi çevrelerde 'şeriata' yönelik sergilenen pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı vardır'' dedi.

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