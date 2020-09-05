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  3. 05 Eylül 2020 16:25

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: ''Ya diplomasi ya da...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de devam eden gerilimle ilgili olarak "Ya diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle" dedi.

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