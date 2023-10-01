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Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emeklilerin maaş düzenlemesine ilişkin ''Yılbaşına gelmeden zam müjdesi duyurulur mu?'' sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''İnşallah'' dedi.

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