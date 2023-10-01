Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emeklilerin maaş düzenlemesine ilişkin ''Yılbaşına gelmeden zam müjdesi duyurulur mu?'' sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''İnşallah'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651972199f72e34b0f23e8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Haber muhabirine tekme tokat dayak Bakan Yerlikaya açıkladı: O görüntülere soruşturma! Komşuların kaçak kat kavgası kanlı bitti Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış! İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı Ankara'da çatışma ve aracın patlama anı kamerada