  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Ekim 2019 16:10

Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken ''EYT çıkar mı ?'' sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, ''Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" diye konuştu.

Video Galeri
Çavuşoğlu, Alman Bakan'ın yüzüne söyledi: Güvenimiz sarsıldı
Çavuşoğlu, Alman Bakan'ın yüzüne söyledi: Güvenimiz sarsıldı
Video Galeri
Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı
Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı
Video Galeri
Kayıp Bizans Kalesi sular altında bulundu
Kayıp Bizans Kalesi sular altında bulundu
Video Galeri
Atiye dizisi çekimleri bitti: Beren Saat dans etti
Atiye dizisi çekimleri bitti: Beren Saat dans etti
Video Galeri
İki aile birbirine girdi ! Polis zor ayırdı
İki aile birbirine girdi ! Polis zor ayırdı
Video Galeri
Şili tarihinin en büyük protestosunda 7. gün
Şili tarihinin en büyük protestosunda 7. gün
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM