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  3. 16 Ekim 2019 15:45

Erdoğan'dan ''Endişeli misiniz ?'' diyen Amerikalı muhabire yanıt

AK Parti grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen Sky News muhabiri, ABD heyetinin Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek ''Endişeli misiniz?'' sorusunu yöneltti.

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