Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan ''enflasyon'' sözü: ''Boynumuzun borcu'' Erdoğan'dan ''enflasyon'' sözü: ''Boynumuzun borcu'' 21 Mart 2022 Pazartesi Saat: 20:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin etkinliğinde yaptığı konuşmada vatandaşı isyan ettiren enflasyon için "Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6238b17f89ee7f62166d5763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da güpegündüz kan donduran cinayet Trabzon'dan ''fıkra'' gibi haber! Heyelan sonrası alınan önlem pes dedirtti Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi Akın akın Türkiye'ye gelmeye devam ediyorlar Dev dalgalar 20 metrelik kıyı şeridini böyle yuttu Bugün Türkiye'de bir kadın daha katledildi! Kocası olacak cani kızının gözleri önünde katletti 132 taşıyan yolcu uçağının düşme anı kamerada Kemal Sunal hayranlarının gözü yaşlı... Bu görüntüleri ilk kez yayınlandı 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!