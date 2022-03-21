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Erdoğan'dan ''enflasyon'' sözü: ''Boynumuzun borcu''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin etkinliğinde yaptığı konuşmada vatandaşı isyan ettiren enflasyon için "Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur" dedi.

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