Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Esad açılımı: ''Görüşmeye kapalı değiliz!'' Erdoğan'dan Esad açılımı: ''Görüşmeye kapalı değiliz!'' 17 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sona eren tahıl koridoru anlaşması ile ilgili olarak Rusya lideri Putin ile görüşeceğini açıklarken, Suriyeli lideri Esad ile de görüşmeye açık olduklarını belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b52d588b4fed4e902246f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 4 tekne alevlere teslim oldu Escobar taktiğiyle uyuşturucu sevkiyatı! Helikopterden attılar Antalya’daki mağaradan 1976 model Murat 124 bulundu Tekirdağ'da büyük yangın! İstanbul yolu trafiğe kapandı! Ankara’da fabrika yangını Türkiye'de sadece Muğla'da yetişiyor; kilosu 5 bin lira! Bodrum'u yakan suç makinesi yakalandı; ifadesi şoke etti İstanbul Boğazı'nda panik! Yardımına çevredekiler yetişti Kız çocuklarının peşindeki zanlı kamerada!