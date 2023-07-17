Erdoğan'dan Esad açılımı: ''Görüşmeye kapalı değiliz!''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sona eren tahıl koridoru anlaşması ile ilgili olarak Rusya lideri Putin ile görüşeceğini açıklarken, Suriyeli lideri Esad ile de görüşmeye açık olduklarını belirtti.

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