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  4. Erdoğan’dan gazeteciye: ''Fiyat sorma, fiyat sorma!''

Erdoğan’dan gazeteciye: ''Fiyat sorma, fiyat sorma!''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında TOGG'un üretimiyle ilgili soruya "Hedefimiz bu yıl sonunda aracı çıkartmak" derken Fiyatının sorulması üzerineyse Erdoğan, "Fiyat sorma" yanıtını verdi.

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