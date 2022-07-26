Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan’dan gazeteciye: ''Fiyat sorma, fiyat sorma!'' Erdoğan’dan gazeteciye: ''Fiyat sorma, fiyat sorma!'' 26 Temmuz 2022 Salı Saat: 08:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında TOGG'un üretimiyle ilgili soruya "Hedefimiz bu yıl sonunda aracı çıkartmak" derken Fiyatının sorulması üzerineyse Erdoğan, "Fiyat sorma" yanıtını verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62df761061ca2f115e563003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalanladı TRT'deki yayında ''soru'' kavgası! Sunucu ile spor yorumcusu böyle tartıştı! Bursa'da otobüste iğren. taciz: Kadınların ayaklarını çeken sapığa meydan dayağı Hilafet çağrısında bulunan imamdan bir video daha: Kızın, karın öyle sokağa çıkarken... Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: Utanmıyor musunuz bu halinizden Çöp evde kilitli bulunan çocuğun sağlık durumu iyi Adalar vapurunda kadın turistler birbirine girdi Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı