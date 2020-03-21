  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Mart 2020 09:35

Erdoğan'dan geceyarısı açıklaması: ''Evinizden çıkmayın!''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü salgını kapsamında 20 Mart'taki son verileri paylaşması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan bvatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Video Galeri
Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek !
Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek !
Video Galeri
Ellerimizi yıkarken nelere dikkat etmeliyiz ?
Ellerimizi yıkarken nelere dikkat etmeliyiz ?
Video Galeri
Cezaevlerinde koronavirüs vakası çıktı mı ? Bakan açıkladı
Cezaevlerinde koronavirüs vakası çıktı mı ? Bakan açıkladı
Video Galeri
Yalova'da skandal görüntü: Millet koronadan kaçarken biz içine giriyoruz
Yalova'da skandal görüntü: Millet koronadan kaçarken biz içine giriyoruz
Video Galeri
Lost dizisinin oyuncusunda da koronavirüs çıktı!
Lost dizisinin oyuncusunda da koronavirüs çıktı!
Video Galeri
Zorla camiye çalışan vatandaş: Ben evde ölmeyecek miyim?
Zorla camiye çalışan vatandaş: Ben evde ölmeyecek miyim?
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM