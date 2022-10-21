Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı 21 Ekim 2022 Cuma Saat: 15:35 Güncelleme: 21 Ekim 2022 Cuma 15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yöneltmek yerine blokzincir teknolojisinin geliştirilmesi mecralarına yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63529211eaf6f662525faec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biden'dan yine garip hareketler! Herkes şaştı kaldı Mahkemeden Gülşen kararı Fakıbaba AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Ölüm namaz kılarken yakaladı 8 bin yıllık keşif! Kötülükleri yok etmek için kırılan insan figürleri bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti Mersin'de yetişiyor, dünyaya ihraç ediliyor! Bahçede kilosu 10 TL FETÖ üyesi eski futbolcu yakalandı Karadeniz gazı için geri sayım! Sakarya Gaz Sahası böyle görüntülendi