Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yöneltmek yerine blokzincir teknolojisinin geliştirilmesi mecralarına yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.'' dedi.

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