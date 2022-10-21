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Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yöneltmek yerine blokzincir teknolojisinin geliştirilmesi mecralarına yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.'' dedi.

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