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  4. Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: ''Biz yoluna koyarız''

Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: ''Biz yoluna koyarız''

Kırklareli mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kira meselesini de, çarşı pazarda aşırı fiyat artışlarını hal yoluna yine biz koyarız'' dedi.

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