Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: ''Biz yoluna koyarız'' Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: ''Biz yoluna koyarız'' 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 15:20 Kırklareli mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kira meselesini de, çarşı pazarda aşırı fiyat artışlarını hal yoluna yine biz koyarız'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6458e9050405d8037f57a8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İkinci el otomobildeki hayal, hayal oldu! Sinan Oğan'ın otobüsüne de taşlı saldırı düzenlendi İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: ''Yola çıktık, geliyoruz'' Dokunan yanar! 244 bin TL cezası var Erzurum Dernekler Federasyonu'ndan İmamoğlu'na şok suçlama Kırklareli'nde doğa yürüyüşünde tesadüfen bir servet buldular Bu sefer şiddet uygulayan kadın, şiddet gören erkekti... Bankayı 101 milyon lira dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon YSK, oy pusulalarını tanıttı