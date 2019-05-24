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  3. 24 Mayıs 2019 17:54

Erdoğan'dan iki üniversite bitirmiş kadına şok sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir cami açılış töreninde kendisine "iş bulamıyorum" diyen iki üniversite bitirmiş kadına skandal sözlerle yanıt verdi.

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