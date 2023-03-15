Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan ''İttifak genişleyecek mi?'' sorusuna yanıt Erdoğan'dan ''İttifak genişleyecek mi?'' sorusuna yanıt 15 Mart 2023 Çarşamba Saat: 15:40 AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhur İttifakı genişleyecek mi?'' sorusuna yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6411bcb7cd10287ccf597eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul depremi için 4 farklı kabus senaryosu Saniyeler içinde gözden kayboldu- Şanlıurfa'da sel suları yolu yuttu fiyatı belli olan, siparişe açılan TOGG trafikte görüntülendi İstanbul'da kabus gibi manzara! Balıklar gitti, koyunlar geldi Selin vurduğu Şanlıurfa'da belediye başkanına protesto Depremin yol açtığı yarıkların derinliği şoke etti Selde alt geçitte mahsur kalanlar sudan böyle çıktı Tekme tokat yol verme kavgası kamerada Gökhan Zan'dan sosyal medya trollerine: ''İnsanda biraz vicdan olur!''