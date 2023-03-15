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Erdoğan'dan ''İttifak genişleyecek mi?'' sorusuna yanıt

AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhur İttifakı genişleyecek mi?'' sorusuna yanıt verdi.

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