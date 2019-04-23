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  3. 23 Nisan 2019 23:07

Erdoğan'dan kabine değişikliği sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'kabine revizyonu olur mu?' sorusuna yanıt verdi.

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Göksel Gümüşdağ hakkında ''Bazı futbolcuların abisi'' iddiası
Göksel Gümüşdağ hakkında ''Bazı futbolcuların abisi'' iddiası
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Yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadına öyle bir şey yaptı ki...
Yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadına öyle bir şey yaptı ki...
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İstanbul'da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
İstanbul'da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
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Ezgi Sertel'in panik anları ! Stüdyoda yangın çıktı...
Ezgi Sertel'in panik anları ! Stüdyoda yangın çıktı...
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İstanbul'da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
İstanbul'da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
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Pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası güvenlik kamerasında
Pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası güvenlik kamerasında
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