Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde 06 Temmuz 2021 Salı Saat: 06:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası "emeklilerimize müjde vermek istiyorum" diyerek Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e3d2f8ed943e77c1580583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ücretli aşıda geri adım Türkiye 13 yaşındaki Merve'yi konuşuyor Sapık kamerada! Komşuları uyarınca kurtuldu Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi Birileri yine normalleşmeyi ''a''normalleştirdi İskenderun Körfezi'nde hortum kamerada Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı Damada 5 bin adet 5 TL taktılar... Nedeni şaşırttı