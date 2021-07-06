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Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası "emeklilerimize müjde vermek istiyorum" diyerek Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı.

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